ITF Porto - Eliminée en simple, Yanina Wickmayer poursuit sa route en double à Porto

De retour à la compétition au Portugal, la joueuse belge de 32 ans, devenue maman, et sa partenaire japonaise Kurumi Nara ont facimement battu au 1er tour l'Estonienne Anet Koskel et la Grecque Ellie Logotheti, auxquelles elles n'ont laissé aucun jeu (6-0, 6-0). Après deux victoires en qualifications pour son retour à la compétition, Yanina Wickmayer, s'était inclinée plus tôt dans la journée au 1er tour du simple. Absente des courts depuis octobre 2020 et maman depuis lors, Yanina Wickmayer, sortie des classements WTA alors qu'elle était 344e le 8 novembre dernier, a été battue 6-0, 3-6 et 6-2 par l'Italienne Giulia Gatto-Monticone (WTA 202/N.6). En qualifications, la Belge de 32 ans était parvenue à écarter successivement l'Ukrainienne Viktoriia Dema (WTA 886) et l'Américaine Clervie Ngounoue, non classée à la WTA, mais 10e mondiale chez les juniores. Ancienne numéro 12 mondiale, Yanina Wickmayer avait annoncé fin janvier son retour à la compétition. L'Anversoise, demi-finaliste à l'US Open en 2009, avait quitté le circuit alors qu'elle était 162e mondiale, en octobre 2020. (Belga)