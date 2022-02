1B Pro League - Deinze domine Westerlo et se replace pour les barrages

(Belga) Mercredi soir, Deinze s'est imposé 0-3 en déplacement à Westerlo, dans la rencontre en retard comptant pour la 17e journée de D1B. Westerlo demeure en tête mais essuie son deuxième revers en 3 matchs, tandis que Deinze se rapproche de la 2e place.

Mertens a mis le feu aux poudres dès le début de rencontre en éliminant son adversaire directe d'une habile feinte après avoir été trouvé par Dansoko (0-1, 10e), inscrivant un but suffisant pour permettre à Deinze de rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Malgré des échanges relativement équilibrés et des tentatives de Westerlo, Deinze a doublé la mise grâce au passeur, Dansoko, qui s'est mué en buteur en décochant une frappe lumineuse du droit dans la lucarne adverse (0-2, 61e). Les visiteurs ont retenu la leçon après s'être fait remonter de deux buts en septembre, et ont effacé les doutes avec une chevauchée de Dylan de Belder qui a abouti sur une frappe déviée au-delà d'un Jensen impuissant (0-3, 76e), scellant le score final. Au classement, Westerlo (40 points) conserve sa 1re place mais voit l'écart se resserrer avec ses poursuivants et le RWDM, 2e avec 32 points. Deinze (28 points) reste à la 4e place mais se rapproche de Waasland-Beveren et des Molenbeekois qui se disputent la 2e place synonyme de barrage pour la montée. (Belga)