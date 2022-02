Challenger de Cherbourg - Zizou Bergs passe en quarts de finale

(Belga) Zizou Bergs a rejoint mercredi les quarts de finale du Challenger de Cherbourg, un tounoi de tennis sur surface dure doté de 45.730 euros.

Le numéro 2 belge, 188e mondial, a battu au 2e tour l'Autrichien Dennis Novak, 128e mondial et tête de série N.4 en deux sets 7-5, 6-2 et 1h22 de jeu. Bergs affrontera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre Ruen Bemelmans (ATP 218) et le Français Quentin Halys (ATP 139), tête de série, programmé jeudi en Normandie. Le Limbourgeois s'est hissé mercredi au 2e tour en s'imposant 6-2, 6-4 face au Français Maxime Janvier (ATP 251). Mardi, Ruben Bemelmans et Zizou Bergs s'étaient qualifiés pour le 2e tour du double. En quarts de finale, ils défieront jeudi les Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul, têtes de série N.1 et exemptés de 1er tour. (Belga)