Les Belges à l'étranger - De Bruyne marque et City reprend sa marche vers le titre, Milan écrase la Lazio

(Belga) Mercredi soir, plusieurs représentants belges foulaient les pelouses européennes. Kevin De Bruyne s'est une nouvelle fois distingué en inscrivant un but dans la victoire de City contre Brentford.

Manchester City s'est défait du promu Brentford sur le score de 2-0, pour la 24e journée de Premier League. Logiquement dominateurs, les Skyblues ont concrétisé leur assise sur pénalty, avec un but de Riyad Mahrez (40e). Kevin De Bruyne, titulaire, s'est fait un plaisir d'assurer la victoire mancunienne en profitant d'une erreur du portier de Brentford pour marquer dans un but vide (69e) et porter son total en championnat à 6 buts cette saison. Le métronome belge est resté sur la pelouse jusqu'à la fin de la rencontre. La victoire donne à City 12 points d'avance sur Liverpool en tête de classement, mais les Reds doivent encore jouer deux matchs de retard. Brentford résiste fièrement en 14e place, avec 23 points. En quart de finale de la Coupe d'Italie, l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers s'est imposé 4-0 face à la Lazio. Les trois premiers buts ont été inscrits en première mi-temps, par Leao (24e) puis Giroud (41e et 45e+1), et Kessié a apporté sa touche en fin de rencontre (79e). Saelemaekers, qui a débuté sur le banc, est monté à la 61e minute à la place de Junior Messias. En demi-finale, l'AC affrontera son voisin intériste, tombeur de la Roma mardi. (Belga)