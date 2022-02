BNXT League - Mons s'offre le derby hennuyer sur le parquet de Charleroi

(Belga) Mons s'est imposé mercredi soir en déplacement sur le parquet du Spirou de Charleroi (70-73) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans les autres matchs de la soirée, Limburg United s'est imposé face à Alost (90-73) et Malines l'a emporté sur le parquet de Liège (99-103).

C'est en première mi-temps que les Montois ont fait la différence dans ce choc hennuyer face au Spirou de Charleroi. S'appuyant sur Emmanuel Nzekwesi (15 points et 14 rebonds), les visiteurs prenaient les commandes de la rencontre (16-14 et 28-37 à la pause). Au retour des vestiaires, Marcus Tyus sortait de sa boite (24 points dont 5X3) pour mettre les Borains sur le velours (49-63). Moment choisi par le Spirou pour complètement renverser la vapeur et égaliser à deux minutes de la fin (67-67). C'est finalement sur la ligne des lancers francs que les Montois validaient leur succès (70-73). Pour venir à bout d'Alost, Limburg United a pu compter sur son collectif avec cinq joueurs à plus de dix unités. Si la première mi-temps était plutôt à l'avantage des visiteurs (43-45), Limburg United a fait la différence au retour des vestiaires pour s'imposer face aux Okapis (90-73). Enfin, dans la dernière rencontre de la soirée, Malines est allé s'imposer sur le parquet de Liège (38-50 et 99-103) malgré un dernier quart-temps incroyable des joueurs de Lionel Bosco (37-22). Une rencontre qui avait débuté en retard suite à un problème de bus pour les Malinois qui étaient bloqués sur le Ring. Au classement de la BNXT League, Ostende reste largement en tête avec un bilan de 15 victoires en autant de rencontres. Suivent Malines (11-4), Anvers (10-6), Louvain (9-7), Mons (9-6), Charleroi (8-7), Limburg United (7-8), Alost (5-11), Liège (2-15) et le Brussels (2-14).