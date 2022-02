Rugby Europe Trophy - Belgique - Ukraine annulé, les Diables Noirs vainqueurs par forfait

(Belga) Le match Belgique - Ukraine prévue samedi au Stade Nelson Mandela de Bruxelles, qui devait marquer l'entrée en lice des Diables Noirs en Rugby Europe Trophy, a été annulée en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid dans les rangs ukrainiens (9). Les Belges sont dès lors déclarés vainqueurs de cette rencontre sur un score de forfait (28-0), a indiqué mercredi Rugby Europe.

Les Diables Noirs disputent le Rugby Europe Trophy, le 3e échelon continental, après n'avoir pu assurer leur maintien au sein du Rugby Europe Championship (REC), l'antichambre du tournoi des Six Nations, la saison dernière. Il y a un an, la Belgique avait été sanctionnée d'un score de forfait pour ne pas avoir pu se déplacer en Roumanie pour son dernier match de l'édition 2020 du REC à cause des mesures sanitaires. Un forfait qui a contraint les Diables Noirs, derniers du REC, à jouer un match de barrage contre les Pays-Bas, vainqueurs du Rugby Europe Trophy, rencontre que les Néerlandais avaient gagnée 21-23 en mai dernier à Waterloo. La Belgique jouera ses prochains matchs de Rugby Europe Trophy en Allemagne (19/02), en Suisse (12/03), face à la Pologne (19/03) et en Lituanie (26/03). (Belga)