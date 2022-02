"Un changement tectonique": le président du PSG annonce préparer une révolution pour les clubs européens

L’association européenne des clubs, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi serait proche de conclure un contrat de droits TV et marketing à 15 milliards d’euros en Ligue des champions. La dernière pierre pour enterrer la Super League européenne.

The Times et RMC Sport rapportent que, selon un courrier de Nasser Al-Khelaïfi (le président du PSG et de l’association des clubs européens (ECA), ndlr) qu'ils se sont procuré, un accord sur les droits TV et marketing de la Ligue des Champions est sur le point d'être trouvé.

Cet accord s'élèverait à hauteur de 15 milliards d'euros sur trois ans, soit la somme totalement ahurissante de 5 milliards annuels à répartir entre les clubs participants et l'UEFA.

Les dirigeants de l’ECA et de l’UEFA voient dans cet accord le dernier moyen d’éteindre définitivement le projet de Super League européenne, toujours espéré par le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus. Le nouvel accord serait imminent. "Cela représente un changement tectonique dans le rôle que les clubs jouent désormais - grâce à l'ECA et en partenariat avec l'UEFA - dans les décisions qui façonnent le football européen."

Stabilité financière

"Cela représente également une nouvelle aube de stabilité financière et d'opportunités pour les clubs de football européens, car la manière dont nos compétitions interclubs sont commercialisées sera transformée", se réjouit Al-Khelaïfi. Les droits porteront sur le nouveau format de la Ligue des champions, qui comptera 36 équipes en phase de groupes, au lieu de 32. Les clubs seront dans un même championnat et joueront dix matches, au lieu de six, contre différents adversaires basés sur le classement, avant que les 16 premiers n'entrent dans une phase à élimination directe.

Cela engendrera une forte augmentation des fonds versés aux clubs dans les compétitions européennes. Le président du PSG confie explorer "d'autres sources de revenus inexploitées". Cela pourrait faire référence à la croissance des produits liés à la crypto-monnaie tels que les NFT (jetons non fongibles), qui ont déjà été adoptés par d'autres sports et d'autres parties du football, bien que l'ECA insiste sur le fait qu'elle adoptera une approche prudente.

"Grâce aux clubs étant des partenaires égaux avec l'UEFA dans ce processus, nous maximiserons notre valeur collective et réduirons nos coûts collectifs", conclut Al-Khelaifi. "Nous avons parcouru un long chemin pour assurer la stabilité financière et la durabilité, tout en introduisant de nouvelles idées, influences, cultures et innovations. L'ECA et l'UEFA ont accompli plus ensemble que nous n'aurions jamais pu l'être séparément - et l'ensemble du football européen en est plus fort."