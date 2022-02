Les Diables Rouges affronteront le Burkina Faso le 29 mars

L'Union Belge vient d'annoncer le nom du deuxième adversaire que les Diables Rouges affronteront le 29 mars prochain. Il s'agit du demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations : le Burkina Faso.

"Il s’agira de la toute première confrontation de l’histoire entre la Belgique et cette nation d’Afrique de l’ouest. Le Burkina Faso pointe actuellement à la 56e place au classement FIFA et a disputé les demi-finales de la Coupe d’Afrique. Lors de son quart de finale, il a éliminé la Tunisie avant de buter sur le Sénégal dans le dernier carré de la compétition", souligne la Fédération dans un communiqué.

Pour Roberto Martinez, le choix du Burkina Faso et surtout d'une nation africaine est "bon" en vue de se préparer pour la Coupe du monde. "Lors d’une préparation pour une Coupe du Monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d’autres continents. Fort de sa demi-finale lors de la Coupe d’Afrique, le Burkina Faso a d’ores et déjà démontré qu’il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges."

"Les joueurs les plus connus du côté du Burkina Faso sont le gardien Hervé Koffi du Sporting Charleroi, Bertrand Traoré d’Aston Villa, l’ancien attaquant du FC Malinois Hassane Bandé et l’avant-centre Abdoul Tapsoba du Standard", ajute encore l'Union Belge.

"Cette rencontre se disputera au Lotto Park d’Anderlecht et non au Stade Roi Baudouin, qui est moins adapté à des matches amicaux en semaine et a aussi moins de confort à offrir. Par ailleurs, la proximité entre Anderlecht et notre Proximus Basecamp a également joué un rôle dans ce choix", conclut le communiqué.

Les Diables affronteront l'Irlande le 26 mars.

Pour rappel, Roberto Martinez ne sélectionnera, pour ce rassemblement, que des joueurs comptant moins de 50 sélections.