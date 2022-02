ITF Grenoble - ITF Grenoble: Greet Minnen en quarts de finale

(Belga) Greet Minnen (WTA 96) s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi ITF de Grenoble, une épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars.

La joueuse belge, 3e tête de série, a battu l'Allemande Stephanie Wagner, 27 ans et 276e mondiale, sur le score de 7-5, 6-4 après 1h48 de jeu. Peu en réussite au service, avec seulement 46% de première balle, la Belge a su se montrer très opportuniste en convertissant toutes ses balles de break (5/5) . En quarts, Minnen affrontera l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 140/N.5), 19 ans, ou l'Allemande Tatjana Maria (WTA 235), tombeuse au premier tour d'Ysaline Bonaventure (WTA 222), seconde Belge engagée dans l'Ysère. Minnen, 24 ans, forme la première tête de série du tableau du double en compagnie de la Néerlandaise Arantxa Rus. La paire belgo-néerlandaise s'est imposée 6-0, 6-3 mercredi soir contre les Françaises Aubane Droguet et Margaux Rouvroy. Minnen et Rus tenteront d'accéder à la finale jeudi dans le courant de la journée. Pour y parvenir, elles devront écarter la Japonaise Yuriko Lily Miyazaki et l'Indienne Prarthana Thombare, têtes de série N.4 Bonaventure, associée à l'Allemande Tamara Korpatsch, a été battue au 2e tour du double par les Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls, têtes de série N.3. (Belga)