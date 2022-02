Tour de La Provence/Prologue: impossible n'est pas Ganna, Alaphilippe 6e

Deux chronos en cinq jours, deux victoires: le double champion du monde en titre du contre-la-montre, Filippo Ganna (Ineos Grenadier), a écrasé le prologue du 7e Tour de La Provence cycliste jeudi, après avoir dominé le contre-la-montre final de l'Etoile de Bessèges.

Julian Alaphilippe, l'autre champion du monde mais de la course en ligne, a fait plus que limiter la casse: pour sa rentrée le Français de Quick-Step s'est classé 6e à 17 secondes de Ganna. Il n'avait plus couru depuis le Tour de Lombardie, le 9 octobre.

Filippo Ganna, comme à Alès (Gard) dimanche, a lâché les chevaux dans les rues de Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône) en effectuant la boucle de 7,1 kilomètres en bord d'étang à la moyenne de 52,72 km/h.

Il a relégué son coéquipier britannique Ethan Hayter à douze secondes et le Suédois Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) à treize secondes. Treize secondes, c'est aussi l'écart qui sépare Ludvigsson, 3e, du... 26e, le Français Yoann Paillot.

Ganna n'était pourtant pas certain de prendre le départ d'une épreuve qui l'avait révélé en 2019, quand il avait remporté (déjà) le prologue aux Saintes-Maries-de-la-Mer. "Le programme a changé", s'est borné à déclarer le grand (1,93 m) et surpuissant rouleur piémontais, annoncé officiellement partant mercredi soir seulement.

"C'est le meilleur rouleur du monde. Il est évidemment un modèle pour moi", a assuré Hayter, "très surpris" de terminer juste derrière son coéquipier, impossible à battre en contre-la-montre.

"Impossible à battre ? Non, rien n'est impossible !", sourit Ganna: "J'ai encore trop de mauvais jours dans ma saison. Celle-ci commence bien, mais il faut encore progresser. Ma forme n'est pas aussi bonne que l'an dernier à la même époque".

Alaphilippe, qui estimait sa préparation perturbée avant le départ de la course, est désormais le favori le mieux classé avec son compatriote Pierre Latour (Total Energies), 5e à 15 secondes.

En revanche, les grimpeurs andins ont perdu beaucoup de temps: Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et Richard Carapaz (Ineos Grenadier) émargent à plus de trente secondes et le vainqueur de l'an dernier, Ivan Sosa (Movistar) est au-delà de la minute.

Vendredi, la première étape s'aventurera en Camargue et reliera Istres aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) sur 151,8 km. Le vent sera le principal adversaire des coureurs et en particulier des sprinteurs, à qui la victoire semble promise.