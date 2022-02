Les Belges à l'étranger - Besiktas, avec Batshuayi monté au jeu, rejoint les quarts de finale de la Coupe de Turquie

(Belga) Dans son Vodafone Park, Besiktas s'est imposé 3-1 aux tirs au but (0-0 après 120 minutes) face Goztepe en huitièmes de finale de la Coupe de Turquie, jeudi. Chez les Aigles Noirs, Michy Batshuayi est monté au jeu à la 73e minute alors que Dino Arslanagic, averti à la 74e, a joué tout le match avec les visiteurs.

Deuxième tireur, Batshuayi a tranformé son tir au but et a permis Besiktas de rejoindre Karagumruk, Gaziantep, Kayserispor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor et Alanyaspor au prochain tour. Le tirage au sort des quarts de finale au programme du 1er au 3 mars aura lieu ce vendredi 11 février. Après 24 journées de championnat, Besiktas est 7e et toujours en lutte pour un des deux tickets de Conference League. Goztepe est 15e.