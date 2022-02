Après avoir dû déclarer forfait pour le Super-G, Armand Marchant ne participera pas non plus au slalom géant de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin prévu dimanche à Yanqing, a communiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) vendredi. Le skieur est toujours gêné par une blessure à la cheville.

Plus d'informations à venir.