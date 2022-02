Guerre des marques: l'astuce de Nike, sponsor du PSG, pour faire disparaitre Adidas, sponsor de Messi

Ce jeudi 10 février, le club du Paris-Saint-Germain a dévoilé son 4e maillot. Un modèle blanc du maillot bleu utilisé par les joueurs lors de leurs rencontres à domicile.

Comme lors de chaque sortie, un nouveau maillot s'accompagne d'une collection composée de T-shirt, sweats, survêtements, chaussures… Tout est présenté porté par les joueurs et joueuses du PSG avec des photos en groupe ou individuelle. Pour les joueurs et joueuses qui sont sous contrat avec Nike, l'équipementier du club, le shooting est des plus simples mais les choses se compliquent un peu dès lors qu'une autre marque s'en mêle.

C'est le cas d'Adidas, le sponsor de Lionel Messi. Le contrat qui lie l'Argentin à la marque à bandes stipule que ses chaussures de football sont exclusivement des Adidas et rien d'autre.

Les photographes ont donc dû trouver une astuce afin de cacher les pieds du septuple Ballon d'Or, pour ne pas rendre visible une marque concurrente à l'équipementier.

La solution est la suivante : une petite ardoise sur laquelle il est inscrit “Jordan Paris Saint-Germain Spring 2022” posée juste devant les pieds de Léo Messi.

Non présent sur la photo de groupe, le Brésilien Neymar aurait posé le même problème aux photographes, l'ancien joueur de Santos et du Barça est sous contrat avec Puma.

Une ruse bien pensée par Nike qui écarte ainsi son concurrent sans faire de scandale, mais en provoquant un certain amusement chez les internautes attentifs.