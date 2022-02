Devant Zidane et derrière deux LÉGENDES du foot, Kevin De Bruyne serait le 3e joueur à son poste le plus décisif du 21e siècle

C'est un classement fortement reluisant pour notre Diable Rouge Kevin De Bruyne qui a été publié par PopFoot sur Twitter. Le compte s'est spécialisé dans l'établissement de classements en tout genre dans le football.

Dans le classement des milieux offensifs les plus décisifs, il apparait que notre compatriote occupe la 3e marche du podium derrière deux joueurs de légende : Ricardo Izecson dos Santos Leite, mieux connu sous le nom de Kakà et le virevoltant Ronaldinho.

Auteur de 215 assists et 143 buts tout au long de sa carrière, De Bruyne se sera montré directement décisif à 358 reprises jusqu'à ce jour (le Belge joue encore ce samedi soir contre Tottenham).

Il devance de peu son ancien coéquipier à Manchester City David Silva, parti tenter l'aventurer en MLS. Devant le Diable Rouge, Kakà s'est montré décisif à 398 reprises au cours de sa carrière commencée en 2001 à Sao Polo. Très loin devant, Ronaldinho domine ce classement de la tête et des épaules avec 500 buts et assists. L'histoire se souvient que c'est le Brésilien qui a délivré l'assist à Lionel Messi pour le premier but de l'Argentin avec la vareuse du FC Barcelone.

Le top 20 de ce classement, qui n'est pas officiel, comporte des anciens joueurs dont les noms vont donner une pointe de nostalgie aux amoureux du foot : Michael Ballack, Pavel Nadved, Sneijder ou encore Zinedine Zidane.