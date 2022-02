Kylian Mbappé rend hommage à Thierry Henry en imitant sa célébration (photo)

Kylian Mbappé a délivré le PSG hier soir face à Rennes. Les Parisiens recevaient les Bretons (sans Jérémy Doku, toujours blessé) et ont eu toutes les peines du monde à remporter la victoire.

Il aura fallut attendre la 90+3e minute pour que Kylian Mbappé délivre le Parc des Princes, sur une passe de Lionel Messi.

Après son but, l'international tricolore est allé célébrer son but dans le coin du terrain en allant s'appuyer sur le poteau de corner. Après la rencontre, Mbappé a révélé l'origine de sa célébration, c'était un hommage à l'ancien attaquant de l'Equipe de France, Thierry Henry. "Dédicace légende", écrit le natif de Bondy en publiant une photo de sa célébration à côté d'une photo de Thierry Henry, dans la même position après un but marqué du temps où il jouait pour le Red Bull New York.

L'intéressé aura certainement apprécié.