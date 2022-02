Le Superbowl approche, le prix des publicités explose: 30 secondes de pub se vendent une fortune

Le Superbowl, finale de la saison de NFL, le football américain, aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi (coup d'envoi à minuit et demi, heure belge). Le rendez-vous sportif le plus attendu de l'année chez l'Oncle Sam est traditionnellement un show grandiose avec les plus grandes stars de la musique qui se produisent lors de mini-concerts.

Cette 56e édition ne fait pas exception à la règle. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et ont invité Kendrik Lamar, Eminem, Snoop Dog, Dr Dre et Mary J Blidge à se produire au So-Fi Stadium flambant neuf de Los Angeles, lieu de la finale.

Le spectacle publicitaire

Outre les concerts endiablés, un des moments les plus attendus de l'événement est... l'interruption publicitaire. En effet, l'événement attire toujours un public très important dans le stade mais surtout derrière sa télévision. Les estimations pour cette année misent sur 100 millions de téléspectateurs aux USA et 150 millions à travers le monde.

Le Superbowl est donc l'occasion pour les marques de toucher un très grand public et elles mettent le paquet pour rester dans les mémoires. Chaque année, les publicités du Superbowl sont plus originales, possèdent un meilleur casting et un meilleur scénario que les pubs traditionnelles à la télé. Exemple avec BMW qui s'est offert un clip en ambiance de la Grèce antique avec Arnold Schwarzenegger et Salma Hayek, déjà disponible sur YouTube.

Et qui dit publicités et gros annonceurs dit aussi prix élevé pour la diffusion. Cette année, pour 30 secondes de pub, les marquent doivent débourser 6,5 millions de dollars. Une nette augmentation par rapport à l'édition de l'année dernière où les 30 secondes de vendaient pour 5,7 millions de dollars.

Si tout est prévu et organisé pour que le show soit total en dehors du terrain, le spectacle sportif ne dépendra que des deux équipes. La finale opposera les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals.