Tour de La Provence: Alaphilippe dans l'allure, le "Coq" en pattes

Le champion du monde Julian Alaphilippe s'est un peu plus rapproché du maillot noir Mondrian de leader du Tour de La Provence samedi, grâce à sa deuxième place dans la 2e étape entre Arles et Manosque (180,5 km), remportée par Bryan le "Coq" Coquard.

Mais tout reste à faire pour le puncheur de Quick-Step à la veille de l'arrivée finale en haut de la Montagne de Lure (Alpes de Haute-Provence).

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a gardé la tête du classement général pour deux secondes en terminant 3e du sprint de Manosque, et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), bien que 10e à 32 secondes, est attendu en vainqueur dimanche à l’issue d’une montée de 13,4 kilomètres à 6,74 %.

Au jeu des pronostics, "on a vu Arkéa bien représentée avec un Nairo Quintana très en forme", a remarqué Alaphilippe. "Quintana a l'air de bien marcher. On l'a vu vendredi, il était dans la première bordure. Ce sera un sacré client", a renchéri Paul Ourselin (Total Energies), qui se mettra au service de son leader Pierre Latour. "Julian est présent et Quintana est en embuscade", a surenchéri le grimpeur d’AG2R Citroën, Aurélien Paret-Peintre.

Pour Alaphilippe, ce Tour de La Provence est en tous cas déjà réussi. "Je ne m'attendais pas à faire un prologue aussi correct (NDLR: 6e à 17 secondes de Ganna jeudi), à être dans la première bordure vendredi, à être encore devant aujourd’hui. Demain, quoi qu’il arrive, je serai content".

Le Tour de La Provence est également réussi pour Bryan Coquard (Cofidis), vainqueur samedi d'une 2e étape très vallonnée au départ d’Arles. Après 180,5 kilomètres de course, la traversée des Alpilles puis des collines chères à Jean Giono, le "Coq" a décroché son second succès de la saison après l’étape de Rousson sur l'Etoile de Bessèges le 3 février.

Comme dans le Gard, il s'est imposé lors d'un sprint en montée. "J'ai un peu fait le sprint au feeling, j'ai certainement lancé d'un peu loin, mais ma plus grande crainte était de me faire enfermer. C'était une bonne arrivée pour moi, je l'avais cochée", a déclaré le Français.

Les grimpeurs, quant à eux, auront coché la 3e et dernière étape dimanche, dans les Préalpes, qui reliera Manosque à la Montagne de Lure sur 166,1 kms.