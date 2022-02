Tournoi des six nations: les Bleus écartent l'Irlande et se dégagent l'horizon

Le XV de France a frappé un grand coup en dominant l'Irlande (30-24), l'autre grand favori de la compétition, lors d'un match d'une incroyable intensité samedi, dans le Tournoi des six nations 2022.

Après leur succès inaugural devant l'Italie (37-10), les hommes de Fabien Galthié sont -déjà- la dernière équipe invaincue et peuvent continuer à rêver d'un premier Grand Chelem depuis 2010.

Les Bleus (9 points) prennent donc seuls la tête du classement devant leurs adversaires du jour (6 pts) et l'Ecosse (5 pts), surprise au pays de Galles (20-17). Italie (0 pt) et Angleterre (1 pt) s'affrontent dimanche.

Si le Tournoi 2022 marque une pause d'une semaine, la route d'un Grand Chelem passe désormais pour les Bleus par Edimbourg, où ils ne se sont imposés qu'une fois lors de leurs cinq derniers déplacements, puis Cardiff le 11 mars. Avant de retrouver l'Angleterre au stade de France.

Contre l'Irlande, qui restait sur neuf succès de rang, dont une démonstration contre les All Blacks (29-20), une semaine avant la victoire des Bleus en novembre, et une leçon contre le tenant du titre gallois (29-7) la semaine dernière, les Français ont souffert. Après une première période globalement maîtrisée, ils ont même joué avec le feu, encaissant deux essais coup sur coup (van der Flier 44e, Gibson-Park 49e) après la pause.

Mais ils ont su tenir sans rompre pour finir par s'imposer au terme d'un match âpre, portés par la réussite au pied de leur arrière et buteur Melvyn Jaminet (20 points, à 6/7), et par un pack de gala.

La France a également inscrit deux essais par le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont (2e) et le pilier Cyril Baille (54e).

Suffisant pour battre le XV du Trèfle pour la troisième fois consécutive, après les victoires de 2020 (35-27) et de 2021 (15-13).

- Comme des grands -

Il y a un an, à Dublin, pour leur premier succès en Irlande en dix ans, les Bleus avaient éprouvé les pires difficultés à se défaire des Verts. Ils s'en étaient sortis sur le dos d'une défense oppressante et des individualités hors norme.

Une fois encore, les Irlandais, accrocheurs, sont restés à portée de fusil, mettant les Français sous pression. Une sacrée performance malgré l'absence du capitaine et métronome Johnny Sexton (36 ans, 106 sélections), forfait.

Mais les Bleus ont su dépasser leurs fonctions: des plaquages tonitruants de l'ailier de poche Gabin Villière, au dégagement au pied du deuxième ligne Cameron Woki en passant par la percée d'ailier du troisième ligne François Cros, déterminant quand il est allé chiper en fin de match un lancer adverse dans les 22 m des Bleus en fin de match, alors que les Irlandais se faisaient pressants. Les Français se sont montrés courageux et solidaires, dans la lignée d'un Grégory Alldritt de gala.

Comme en 2020, comme en 2021, les Bleus lancent donc le Tournoi des six nations par deux succès. Ils ont à chaque fois buté sur la quatrième marche, en Ecosse (28-17) lors de la première édition de Fabien Galthié puis en Angleterre (23-20) l'année suivante, pour terminer à la deuxième place.

Prémonitoire? Pour rejoindre les coéquipiers de Thierry Dusautoir, Mathieu Bastareaud et Sébastien Chabal, derniers Français à avoir été sacrés il y a douze ans, les Bleus de 2022 devront ensuite à nouveau se surpasser et se sortir du piège gallois, tenant du titre revanchard et admirable dans le combat pour battre samedi les Ecossais pourtant donnés favoris.

Galthié, qui n'a jamais perdu contre l'Irlande en tant que joueur (4 victoires en 1994, 1997, 2002 et 2003), le sait: ses hommes ont franchi une première étape mais tout n'a pas été parfait.

Il faudra supprimer les sautes de concentration, comme sur le premier essai irlandais inscrit par Mack Hansen sur un renvoi ou en début de seconde période, qui auraient pu coûter cher au final. La semaine de repos à venir va permettre aux Bleus de souffler un peu avant de reprendre leur marche en avant, avec la déplacement en Ecosse, le 26 février.