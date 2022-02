Tournoi des six nations: et Antoine retrouva son costume de super Dupont

Le capitaine des Bleus Antoine Dupont, moins étincelant que d'ordinaire contre l'Italie après avoir été contaminé par le Covid-19, a retrouvé samedi face à l'Irlande (30-24) son rôle de meneur du jeu, sa vista, ses passes magiques et son costume de meilleur joueur du monde.

Le demi de mêlée du Stade toulousain, dont la rencontre contre l'Irlande n'était que le troisième match depuis le 11 décembre, avait prévenu vendredi en conférence de presse: "Il ne (faudra) pas se laisser endormir car on sait avec quelles intentions les Irlandais viennent à Paris."

Le natif de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées) ne leur en a pas laissé le temps: alors que le tableau d'affichage du Stade de France n'avait pas encore égrené sa première minute, le N.9 tricolore avait déjà marqué son 11e essai sous le maillot bleu.

Après une percée d'Uini Atonio, Romain Ntamack prenait le relais et transmettait à Dupont qui filait dans l'en-but, lançant une Marseillaise passionnée dans les tribunes et un match de très haute intensité.

Et ce n'était que le début: le reste du match a démontré combien le demi de mêlée de 25 ans avait bel et bien récupéré ses jambes et sa vision du jeu.

L'essai surprise de Mack Hansen, sur un renvoi, ne le démontait pas. Il lançait une combinaison avec son compère du Stade toulousain, le pilier Cyril Baille qui, si elle échouait, laissait déjà entrevoir le Dupont "d'avant". D'avant un coup de fatigue en fin d'année, un problème à un genou, et un Covid-19 attrapé début janvier qui lui avait fait rater la première semaine du stage avec les Bleus à Carpiagne (Bouches-du-Rhône).

Le "ministre de l'intérieur" est bien revenu: retrouvant ses habitudes avec son compère de la charnière Ntamack, avec son pack de devant, étincelant samedi, le collant beaucoup plus que contre l'Italie, mais aussi avec ses arrières, Gaël Fickou en tête.

Auteur de relances, de petits coups de pied, de changements de côté, de percées à la suite de rucks, Dupont a retrouvé ses marques, pesant de tout son poids sur le jeu français, plus précis, plus costaud aussi, davantage porté vers la conquête (43 passes au total).

- Un essai, une passe décisive -

C'est lui qui, au retour des vestiaires, est à l'origine du deuxième essai français, signé Cyril Baille (27-21, 54e).

On l'a aussi vu plaquer (sept au total pour un taux de réussite de 91%) et même sauver la boutique en couverture sur un ballon mal négocié dans les 22 mètres français, le récupérant in extremis pour repartir à la relance, comme aux plus beaux jours de 2021 quand il a gagné son statut de "meilleur joueur du monde".

A la 62e, sur un ballon gratté par l'ailier Gabin Villière le long de la touche, Damian Penaud lui passe le ballon, et, alors qu'il venait taper un coup de pied pour lui-même le long de la touche, le deuxième ligne irlandais Tadgh Beirne le stoppe. Il tombe au sol sur cet ultime coup d'éclat, sans gravité, avant de quitter la pelouse à la 69e.

Puis de fêter la victoire avec ses coéquipiers, sans doute rassurés sur son retour en forme, ainsi qu'avec les 80.000 spectateurs du Stade de France, lors d'un tour d'honneur annonçant un dernier match du tournoi, avec la réception de l'Angleterre le 19 mars, des plus alléchants.

A la question de savoir si le Covid-19 avait eu un impact sur son état de forme, Dupont avait répondu vendredi à la presse, dans un sourire: "J'étais asymptomatique, ça a retardé ma reprise mais j'ai pu me reposer. Donc, au final, ça a été plus bénéfique qu'autre chose".