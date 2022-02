Les Belges à l'étranger - Orel Mangala passeur décisif avec Stuttgart battu au Bayer Leverkusen

(Belga) Orel Mangala et Stuttgart se sont inclinés 4-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen samedi lors de leur duel comptant pour la 22e journée de Bundesliga. Un succès qui permet au Bayer de comptabiliser 41 points et de figurer à la troisième place du classement, à deux longueurs du Borussia Dortmund et à onze du Bayern Munich. De son côté, Stuttgart pointe à la 17e et avant-dernière place avec 18 unités.

Le Bayer ouvrait la marque à quelques minutes du repos par l'entremise de Moussa Diaby (41e, 1-0). Pas assommés par cette ouverture du score, les joueurs du VfB égalisaient dès la reprise. Orel Mangala était à la passe pour Tiago Tomas qui ramenait l'égalité (49e, 1-1). Une joie de courte durée, puisque Leverkusen reprenait l'avantage presque dans la foulée grâce à Amine Adli (52e, 2-1). Les 'Pillendreher' prenaient deux buts d'avance à quelques minutes du terme par Florian Wirtz (86e, 3-1), avant que Tomas n'inscrive son deuxième but de la rencontre et ne ramène l'espoir pour Stuttgart (88e, 3-2). Une lueur d'espoir à nouveau éteinte presque directement avec la réalisation de Patrik Schick dans les dernières secondes (90e, 4-2).