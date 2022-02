Pro League: Anderlecht s'impose à Zulte et prend provisoirement la 3e place à Bruges

Anderlecht s'est hissé, du moins provisoirement, à la 3e place de la Jupiler Pro League grâce à sa victoire 1-2 samedi sur la pelouse de Zulte Waregem en match de la 27e journée de la phase régulière du championnat de Belgique de football. Cristian Kouamé (18e), Lior Refaelov (33e) ont marqué les buts bruxellois, Zino Gano celui de l'équipe locale (74e). Anderlecht, qui vient d'aligner une deuxième victoire, possède 48 points autant que le Club de Bruges qui reçoit Charleroi dimanche à 18h30. L'Union est en tête avec 60 points, avant d'accueillir Saint-Trond dimancheà 16h00, et l'Antwerp est deuxième (53). Zulte Waregem conserve l'inconfortable 16e place, trois points devant Seraing l'actuel barragiste.

Après une première alerte à la 9e minute sous la forme d'un tir sur le montant du but signé Verschaeren, la défense de Zulte Waregem devenait la plus mauvaise de la division à la 18e minute quand Kouamé prolongeait dans le but, un ballon relâché par le gardien Bossut sur un corner, et signait son 6e but en championnat (0-1).

Les Flandriens subissaient certes le jeu, et défendaient tant bien que mal, mais ne restaient inactifs en attaque quand Anderlecht relâchait sa pression. Gano alerta Van Crombrugge (15e et 30e) et la reprise magnifique de Kutesa (25e) fila de peu au-dessus de la cage anderlechtoise.

Les Mauves se rassurèrent dès la 33e sur une merveilleuse feinte de Rafaelov qui était ponctuée par son 10e but personnel cette saison en championnat (0-2). Doumbia tenta bien de relancer Zulte Waregem mais sa reprise, déviée, qui filait dans la cage était brillamment écartée par un Van Crombrugge très attentif (40e).

Timmy Simons joua son va-tout en effectuant trois changements à la pause. Ciranni , Dompé et Vigen avaient pour mission de renverser une situation très compromise. Zulte Waregem se porta résolument à l'offensive et ouvrait dans le même temps de beaux espaces à son adversaire. Anderlecht n'en profita pas, notamment par Zirkzee dépossédé de justesse du ballon au moment de conclure (56e).

Zino Gano, très maladroit, trouva finalement l'ouverture à la 74e (1-2). Ce 13e but dans le compétition du grand avant-centre donna un supplément d'énergie aux Flandriens bien soutenus par leur public.

Anderlecht continuait à galvauder les occasions à l'instar de Zirkzee, seul devant le but (79e), ou de Raman, à peine monté au jeu, qui frappait le poteau (88e). Loin d'être tranquilles face aux assauts désordonnés des Waregemois et à défaut d'alourdir la marque, les joueurs de Vincent Kompany purent heureusement compter sur Van Crombrugge pour conserver jusqu'au bout l'essentiel à savoir les trois points.