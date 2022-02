1B Pro League - Westerlo s'impose par le plus petit écart face à Mouscron

(Belga) Westerlo a conforté sa première place en 1B Pro League samedi soir en venant à bout 1-0 de Mouscron, dans un match de la 20e journée de championnat. L'unique but est tombé à la 71e minute par Kyan Vaesen sur une passé décisive de Lukas Van Eenoo.

Les Campinois comptent désormais 43 points, onze de plus que le RWDM qui accueille Deinze dimanche à 16 heures. Mouscron reste sixième avec 23 unités, à trois longueurs du Lierse 5e et sept points devant Lommel 7e. Les leaders du championnat ont certes peiné à trouver la faille mais ont dominé la rencontre à défaut de se créer de nombreuses occasions face à une défense hennuyère très regroupée. Il aura fallu un centre millimétré au deuxième poteau de Van Eeno pour offrir le but à Vaesen qui n'avait plus qu'à conclure de près. (Belga)