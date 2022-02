BNXT League - Mons s'impose face à Anvers, Ostende conserve son brevet d'invincibilité

(Belga) Mons s'est imposé samedi soir, à domicile, face aux Giants d'Anvers (83-71) grâce à une excellente deuxième mi-temps en match de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Ostende est allé s'imposer sur le parquet de Malines, au bout du suspense (76-79).

En première mi-temps, ce sont pourtant les Anversois qui prenaient les commandes de la rencontre, dans le sillage de Roby Rogiers (19-16 et 34-39). Encore devant à la 25e minute (44-49), les Giants se sont ensuite complètement effondrés face à la force collective des Montois qui plaçaient un 21-5 pour renverser la vapeur. Emmanuel Nzekwesi (22 points et 14 rebonds) était intenable pour finalement permettre aux Montois d'enregistrer un nouveau succès (83-71). Dans l'autre match de la soirée, Ostende, bien que privé de Phil Booth et de Pierre-Antoine Gillet, a trouvé les ressources pour rester invaincu et s'imposer sur le parquet de Malines (49-42 et 76-79). Mikael Jantunen termine meilleur marqueur du match avec 24 unités. Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 16 victoires en autant de rencontres. Suivent Malines (11-5), Anvers (10-7), Mons (10-6), Louvain (9-7), Charleroi (8-7), Limburg United (7-8), Alost (5-11), Liège (2-15) et le Brussels (2-14).