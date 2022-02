Malgré un match nul du Real Madrid, Thibaut Courtois dépasse un illustre prédécesseur

Sans Karim Benzema, le Real Madrid, toujours leader, a été accroché 0-0 à Villarreal samedi pour la 24e journée de Liga, tandis que l'Atlético Madrid a arraché un succès inespéré 4-3 contre Getafe au terme d'un match complètement fou.

En haut du tableau, le Real a calé. A trois jours du choc contre le Paris Saint-Germain, les Merengues, privés de Karim Benzema, ont été dominés pendant les 45 premières minutes à Villarreal, puis n'ont pas réussi à faire craquer Geronimo Rulli en deuxième période (0-0).

Résultat: le Real aborde son test parisien avec quelques doutes. Les Madrilènes n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches (1-0 contre Grenade le 6 février en Liga)... et sentent sur leur nuque le souffle du Séville FC, vainqueur d'Elche 2-0 vendredi et qui revient à quatre points.

À la 90e+2 pourtant, Luka Jovic a eu le but de la victoire au bout du pied, mais son ballon piqué depuis l'extérieur de la surface s'est écrasé contre la barre transversale.

La "Maison blanche" devra corriger certaines choses en vue du choc contre Paris. Mais mardi, Carlo Ancelotti pourra certainement compter avec Karim Benzema, toujours gêné à la cuisse gauche et préservé samedi, et surtout sur notre Diable Rouge, qui a, à nouveau gardé sa cage inviolée.

Record pour Courtois

Titulaire pour la 162ème fois dans les buts madrilènes, Thibaut Courtois rejoint donc son prédécesseur, et trois fois vainqueur de la Ligue des Champions, Keylor Navas. Et les statistiques qu'affichent notre Diable sont folles : seulement 150 buts concédés contre 159 pour Navas et un total de 65 clean-sheets contre 52 pour son ancien partenaire costaricien.

Une forme que devra garder l'ancien de Genk face à l'armada parisienne, ce mercredi en Ligue des Champions lors du huitième de finale aller.