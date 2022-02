ATP Dallas - Une finale Opelka - Brooksby dans le Texas

(Belga) La finale de l'Open de Dallas de tennis se jouera dimanche entre les Américains Reilly Opelka, 24e mondial et tête de série N.2, et Jenson Brooksby (ATP 54/N.4).

La première demi-finale de ce rendez-vous ATP 250 joué sur dur et doté de 708.530 dollars a opposé deux grands serveurs américains, Opelka, 2m11, à John Isner, 2m08. Aucun des deux n'a concédé la moindre balle de break de la rencontre. Dès lors, la décision s'est opérée à la faveur de deux jeux décisifs, remportés chaque fois par Opelka. Le droitier du Michigan s'est imposé 7-6 (9/7), 7-6 (24-22) au terme du plus long tie break disputé sur le circuit depuis 1990. Opelka, 24 ans, tentera dimanche d'accrocher un 3e sacre après ceux acquis, déjà sur le sol américain, à Long Island (2019) et Delray Beach (2020). La saison dernière, il a perdu en finale du Masters 1000 de Toronto. Un autre jeune joueur américain se tiendra de l'autre côté du filet en la personne de Jenson Brooksby. Le natif de Sacramento s'est imposé après 2h54 d'une âpre bataille contre son compatriote Marcos Giron (ATP 70/N.7) sur le score de 6-4 6-7 (7/4) et 7-6 (7/5). Âgé de 21 ans, Brooksby disputera sa 2e finale ATP après avoir perdu la première à Newport en juillet 2021. (Belga)