Victoire de la Britannique Eleanor Bolton, Mieke Gorissen première Belge

(Belga) La Britannique Eleanor Bolton a remporté dimanche la CrossCup à Diest, qui sert aussi de support au championnat flamand. Les athlètes britanniques ont fait un tir groupé en prenant les quatre premières places, Mieke Gorissen, absente de la course de sélection des Championnats d'Europe à Roulers, a terminé en cinquième position.

Dans les premiers kilomètres, les athlètes britanniques ont imposé leur rythme, mais vers la mi-course, Gorissen, qui effectuait son retour dans les labourés après sa contamination au coronavirus, s'est portée en tête. Son accélération a mis ses concurrentes belges à distance, mais elle a eu du mal à la fin et a chuté à la cinquième place. Bolton a gagné devant Kate Holt et Kate Avery. Lisa Rooms, sixième, a été la deuxième Belge devant Sofie Van Accom (neuvième) et Nina Lauwaert, qui a gagné à Roulers (dixième). Lisa Rooms reste en tête du classement général de la CrossCup mais son avance sur Gorissen est passée de quatorze à neuf points. (Belga)