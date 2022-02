Trophée X2O - "On peut parler d'une bonne saison", Michael Vanthourenhout après sa victoire à Bruxelles

(Belga) Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-bingoal) a expliqué sa course à l'issue de sa victoire au Cross de l'université de Bruxelles, dimanche. "Lors de la deuxième montée, la plupart des coureurs ont mis pied à terre, alors que j'ai pu continuer jusqu'en haut. Comme ça, j'ai pu revenir sur Laurens Sweeck. Il était parti assez rapidement à l'attaque et s'est retrouvé seul en tête. J'ai immédiatement remarqué que Laurens n'avait pas une très bonne journée et c'est pourquoi j'ai décidé d'accélérer. Sweeck a dû lâcher prise immédiatement. J'ai ensuite continué sur ma lancée et ce fut suffisant pour ma troisième victoire de la saison."

"Jens Adams a essayé à plusieurs reprises de combler l'écart, mais il n'a pas réussi. J'ai tout donné pendant trois ou quatre tours et cela a dû lui enlever un peu de courage. J'ai maintenant remporté trois belles victoires cette saison. On peut parler d'une bonne saison. C'est dommage que je n'ai pas pu m'emparer d'un maillot, mais je ne suis pas le seul coureur à ne pas y être parven. Je vais maintenant participer aux deux cyclocross restants. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur Saint-Nicolas, car le sable (Oostmalle) et Michael Vanthourenhout ne vont pas vraiment ensemble". (Belga)