Benzema fera son retour pour le Real Madrid face au Paris Saint-Germain

(Belga) Le Real Madrid pourra compter sur la présence de Karim Benzema pour son déplacement de mardi au Paris Saint-Germain, dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'attaquant français, qui occupe la tête du classement des buteurs de la Liga avec 17 réalisations, fait son retour dans la sélection de Carlo Ancelotti après avoir manqué les dernières semaines pour une blessure musculaire. Il a déjà inscrit 5 buts dans la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison.

Le technicien italien Carlo Ancelotti a dévoilé sa sélection à deux jours du premier duel face au PSG. Les leaders de la Liga emmèneront 26 joueurs à Paris parmi lesquels les Diables Rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard. Sans Benzema, le Real n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul face à Villarreal, samedi, 0-0. Il compte encore 4 points d'avance sur Seville en tête du classement. Ces matchs auront une saveur et une importance particulière pour Kylian Mbappé. Le Français a en effet récemment refusé de prolonger son contrat auprès du PSG alors qu'il arrive à terme cet été, et il est annoncé par de nombreux médias au Real Madrid avec un transfert libre. Le match retour aura lieu dans la capitale espagnole le 9 mars prochain. (Belga)