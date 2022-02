Championnats de Belgique épreuve multiples en salle - Hanne Maudens et Jente Hauttekeete sacrés champions

(Belga) Hanne Maudens chez les dames et Jente Hauttekeete chez les messieurs ont remporté le titre de championne et champion de Belgique d'épreuves multiples d'athlétisme en salle dimanche à Gand. Maudens retrouvait le pentathlon après une saison consacrée au 400 mètres. Le recordman du monde junior Hauttekeete a décroché son premier titre de l'heptathlon chez les seniors.

Maudens avait exprimé son ambition de se qualifier pour les championnats du monde en salle de Belgrade (18-20 mars). Elle a réalisé le total de 4.212 points et est restée bien en dessous de son record personnel qui est de 4.569 points. Le 60 m haies était bon en 8.74, le saut en hauteur un peu moins avec 1m70. Elle a été à son niveau au poids avec un meilleur lancer de 13m42 avant d'un peu décevoir au saut en longueur 6m10 et de ne pas convaincre dans le 800m, bouclé en 2:25.00. Hauttekeete, 19 ans, espérait plus que les 5.680 points qu'il a finalement réalisés qui le placent à la huitième place du classement belge de tous les temps. Le 60 m a été bon en 7.06, le saut en longueur solide avec une meilleure marque de 7m16. Le lancer de poids a été décevant (13m66) et le saut en hauteur n'a pas été entièrement convaincant s'arrêtant à 2m02. Sur le 60m haies Hauttekeete a réalisé un record personnel de 8.29 et le saut à la perche était également bon avec 4m60. Le 1000 m a été un peu décevant en 2:52.74. Les participantes et participants aux épreuves multiples des Mondiaux indoor du mois prochains seront invités par la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics). (Belga)