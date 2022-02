Bleus, objectif Mondial: Upamecano dérive, Fekir et Diaby brillent

A huit mois du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre), Dayot Upamecano n'a pas envoyé un signal rassurant au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, à l'inverse de Moussa Diaby et Nabil Fekir, qui ont rendu une jolie copie.

- Upamecano en détresse -

Dans l'inexplicable débâcle du Bayern chez le promu Bochum (4-2), Dayot Upamecano a malheureusement une part de responsabilité non négligeable.

Sur deux des trois buts adverses, c'est lui qui est débordé sur le flanc droit de la défense. Et c'est lui, encore, qui a provoqué un penalty en touchant le ballon de la main dans la surface pour contrer un centre.

L'entraîneur Julian Nagelsmann l'a sorti à la mi-temps mais a déclaré à la fin du match: "J'aurais dû réagir et remanier l'équipe plus tôt".

Auteur d'un excellent début de saison, le défenseur central de 23 ans, acheté cet été à Leipzig, s'était pourtant rapidement imposé comme titulaire. Mais ses dernières prestations posent question.

Dietmar Hamann, ancien du Bayern et consultant vedette sur Sky, l'a éreinté en direct samedi: "Une nouvelle fois, il a joué en dessous de son niveau", a-t-il dit.

Avec le départ programmé de Niklas Süle vers Dortmund la saison prochaine, "Upa" doit former avec Lucas Hernandez la charnière du Bayern des années à venir. "Là, on va commencer à se poser des questions au club", a ajouté Hamann. "Les gens s'interrogent: est-il vraiment LE joueur ou devons-nous aller chercher un troisième ou un quatrième défenseur central?"

- Diaby, 10e but sompteux -

Match après match, Moussa Diaby, 22 ans, confirme avec Leverkusen ses qualités de feu follet de l'attaque, petit gabarit au dribble ultra-rapide et au toucher de balle d'une grande finesse.

Samedi, c'est lui qui a lancé le Bayer, troisième de Bundesliga, sur la voie d'une victoire 4-2 contre Stuttgart. Avec un but somptueux à la 41e minute, son dixième en championnat cette saison: slalom dans la défense, billard contre les jambes des défenseurs et ballon parfaitement dosé au-dessus du gardien. Déjà un classique pour cet attaquant aux quatre sélections qui affirme s'inspirer de Lionel Messi pour perfectionner son jeu.

Il a eu l'occasion de réussir un doublé à la 75e minute mais sa spectaculaire reprise de volée dans une position acrobatique a été détournée par le gardien.

- Lemar en clair-obscur -

Dans le derby complètement fou vécu samedi par l'Atlético Madrid contre Getafe (4-3), le milieu Thomas Lemar a dû occuper le couloir droit normalement destiné à Yannick Carrasco, absent de dernière minute après un test positif au Covid-19.

Il a brillamment enchaîné les retours intérieur et ses feintes de corps si caractéristiques mais a eu du mal dans les tâches défensives, avec notamment un malentendu avec Reinildo à l'origine du premier but de Getafe.

Et il a été bien malheureux à la 42e, provoquant un penalty en contrant un centre de la main. L'ancien Monégasque ne s'est pas défait pour autant et a servi une passe décisive sur le but du 3-3 à la 45e+4.

Pas retenu en octobre pour la phase finale de la Ligue des nations, blessé lors du dernier rassemblement en novembre, Lemar n'a plus revu les Bleus depuis septembre 2021.

- Fekir en "état de grâce" -

Avec deux buts dont un bijou du gauche sur coup franc direct, Nabil Fekir a offert la victoire au séduisant Betis Séville contre Levante (4-2), dimanche.

L'ancien Lyonnais de 28 ans, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 en janvier, est devenu la figure de proue de ce Betis très plaisant à voir jouer et surprenant troisième de Liga.

Impliqué dans douze buts (sept buts et cinq passes décisives) lors de ses treize dernières titularisations avec le club andalou, Fekir affiche des statistiques record à titre personnel depuis son arrivée en 2019.

"Fekir et Carvalho, un duo de Ligue des champions", a titré le quotidien Marca sur son site web dimanche, après la victoire des Vert et Blanc. "Fekir vaut une place en +Champions+", a surligné As, qui n'a pas hésité à parler d'"état de grâce" pour le Français.

Plus appelé en sélection depuis un an et demi (septembre 2020 en Ligue des nations), le champion du monde 2018 pourrait bien toquer à la porte de Didier Deschamps s'il continue d'enchaîner les performances.