AlphaTauri présente sa nouvelle arme pour la saison 2022 (vidéo)

Comme ses concurrentes, l'écurie AlphaTauri "a dû repartir d'une feuille blanche" pour dessiner sa monoplace pour 2022, dévoilée lundi, en raison de la toute nouvelle réglementation en vigueur en Formule 1, a expliqué le Français Pierre Gasly.

Dans une vidéo minimaliste et futuriste, l'écurie sœur de Red Bull basée en Italie a présenté sa nouvelle voiture baptisée AT03, dont la livrée garde ses couleurs bleu-gris et blanc. "Cette année, la voiture subit un énorme changement car, en raison des nouvelles réglementations, le look et le design sont complètement différents", a déclaré Gasly dans un communiqué, ajoutant que "l'équipe a dû repartir d'une feuille blanche". "Nous ne connaîtrons les véritables performances de l'AT03 que lorsque nous l'aurons mise en piste lors des essais de pré-saison à Barcelone", a ajouté le Normand de 26 ans, qui retrouvera les 19 autres pilotes du 23 au 25 février en Catalogne.

Bahreïn accueillera ensuite trois autres jours de test (10-12 mars) puis le premier Grand Prix (20 mars). Vainqueur du Grand Prix d'Italie en 2020, Gasly a pris le départ de 86 courses dans l'élite et signé son 3e podium en 2021. Il a offert à AlphaTauri sa meilleure saison (6e écurie avec 142 points) l'an dernier. "Leader naturel" d'AlphaTauri par son expérience, dixit son écurie, Gasly sera encore accompagné du Japonais Yuki Tsunoda, 21 ans, qui entame sa 2e année en F1.

La F1 introduit un nouveau règlement technique devant permettre aux voitures, à l'aérodynamisme modifié, de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle. Dans ce nouveau cadre, AlphaTauri est la 5e écurie sur dix à présenter sa monoplace après Haas, Red Bull, Aston Martin et McLaren.

A l'occasion de ces présentations, chaque écurie a plus ou moins dévoilé les développements effectués pendant l'hiver. Avant Barcelone, Red Bull a ainsi gardé secrète la forme définitive de sa voiture. Williams (mardi), Ferrari (jeudi), Mercedes (vendredi), Alpine (lundi 21) et Alfa Romeo (dimanche 27) suivront ces prochains jours.