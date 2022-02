Favori, buteurs et joueurs préférés: les jeunes joueurs de Mons vivront le choc PSG-Real Madrid à fond (vidéo)

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi, avec le lancement des huitièmes de finale aller de la compétition. Une rencontre sort du lot dans cette première soirée: le choc prestigieus entre le PSG et le Real Madrid. Une rencontre que suivront attentivement les joueurs de la Dragon's Academy, le centre de formation du club de Mons.

Interrogés par nos journalistes Loïc Woos et Eva Burlet, ces enfants d'une dizaine d'années nous ont fait part de leurs attentes pour ce duel au sommet. Leurs joueurs préférés ? "Vinicius Junior, il est trop fort", nous raconte notamment un de ces enfants. D'autres citeront Kylian Mbappé, visiblement très populaire.

Au rayon des pronostics, les jeunes placent le Real Madrid légèrement aux commandes, allant d'un succès 1-0 à une victoire plus solide sur le score de 3-1. Certains voient tout de même le PSG s'en sortir de justesse. Et s'il fallait définir les buteurs, là, la liste est plus complète: Benzema, Vinicius, Modric, Mbappé, Neymar, Hazard, Asensio et Messi sont tous cités.

Réponse sur le coup de 21h, en direct sur Club RTL !