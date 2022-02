JO-2022: "Pourquoi pas six sur six ?" Fillon Maillet a "pensé" au Grand Chelem en biathlon

"Pourquoi pas six sur six ?": Quentin Fillon Maillet a admis avoir "pensé" au Grand Chelem qu'il peut réaliser aux JO-2022 s'il monte sur le podium lors de ses deux dernières épreuves de biathlon en plus de ses quatre médailles déjà gagnées, a-t-il livré lundi.

"Il ne faut pas que ça passe pour de la prétention mais bien entendu que j'y ai pensé", a reconnu, à la veille du relais hommes, le double champion olympique des Jeux de Pékin devant les journalistes après avoir reçu sa médaille d'or de la poursuite à Zhangjiakou.

"Je me dis après quatre sur quatre, maintenant pourquoi pas six sur six?", a commenté le seul sportif français médaillé quatre fois dans les mêmes JO d'hiver. Avant de glisser en souriant au moment de partir: "quitte à casser les records, autant les faire monter".

Car le relais français, composé de Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et de lui-même, a "clairement une chance de médaille" mardi, selon lui, et "va essayer d'aller viser l'or".

"La mass start (vendredi), c'est la même chose", a poursuivi le Jurassien de 29 ans. "Un format qui me correspond bien, que j'apprécie beaucoup, donc la porte (du Grand Chelem) est ouverte mais ce n'est pas un objectif, ça reste du bonus."

Le biathlète français le plus médaillé aux Jeux derrière Martin Fourcade (7 médailles dont 5 titres) et à égalité avec Marie Dorin-Habert (4 médailles également) espère surtout pouvoir "partager davantage ses émotions avec ses coéquipiers".

"Ils n'ont pas été médaillés donc ils attendent aussi beaucoup de ce relais", décrit Fillon Maillet. "Moi j'en attends aussi beaucoup parce que ça a une dimension un peu différente de courir en équipe. Après des courses comme hier (dimanche), le sprint ou l'individuel, je profite pleinement des choses mais je sens Emilien très déçu, Fabien, déçu de passer à côté de certaines courses et Simon la même chose. Et c'est un peu triste".