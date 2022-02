Viktor Fischer opéré à la cheville

(Belga) Viktor Fischer, l'attaquant danois de l'Antwerp, a été opéré avec succès de la cheville vendredi, a indiqué le club anversois lundi. "Nous attendons encore l'évolution de son rétablissement afin de pouvoir fixer un calendrier quant à son retour."

Fischer, âgé de 27 ans, a quitté Copenhague pour le Grand Old l'été dernier. En 24 matchs, il a réussi trois buts et huit passes décisives, mais l'ailier danois n'a pas encore joué en 2022. Ses dernières minutes de jeu datent de la mi-décembre. Fischer est à l'infirmerie aux côtés de Björn Engels, le défenseur central au sujet duquel l'Antwerp a confirmé la semaine dernière qu'il était indisponible pour six semaines en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers.