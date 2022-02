"C'est le moment de vérité pour le PSG !": Frédéric Gounongbe met la pression avant le duel face au Real Madrid

La piste aux étoiles est de retour. Place aux premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette semaine. Ce soir, l’affiche incontestable aura pour terrain de jeu la ville Lumière : le PSG reçoit le Real Madrid. Dans le même temps, Manchester City se déplace au Sporting Portugal. Demain, sur Club RTL, vous pourrez savourer un menu tout aussi alléchant : Inter – Liverpool en direct depuis San Siro, suivi d’un large résumé de RB Salzbourg-Bayern Munich.

C’est la rentrée des classes… ou plutôt l’heure des examens. Le moment de vérité arrive, comme chaque saison, lorsque la fin de l’hiver approche. Cette période de l’année est encore plus cruciale pour le PSG qui a basé tout son projet qatarien sur un premier succès en Ligue des Champions. Les saisons se suivent et se ressemblent du côté parisien avec un survol de la ligue domestique (+16 points sur le second), accompagnées de beaucoup de doutes sur la scène européenne. Globalement c’est surtout l’impression que ses dirigeants ne retiennent pas les leçons du passé et continuent à vouloir empiler les stars au détriment de la construction d’un collectif solide. En point d’orgue : ses nouvelles recrues, principalement Messi et Ramos qui ne sont plus au point physiquement et apportent plus de problèmes au groupe que de solutions. Si on ajoute à cela que Mbappé, qui est la seule valeur sûre de l’équipe, va très certainement partir libre en fin de saison pour renforcer l’adversaire espagnol du soir, les chances du PSG de remporter cette coupe aux grandes oreilles semblent fondre comme neige au soleil.

Les Madrilènes se présentent quant à eux avec une grosse certitude qui est leur milieu de terrain Casimero/Kroos/Modric sur lequel le poids des années par contre n’a aucune influence. L’autre bonne nouvelle de leur première partie de saison vient de la charnière centrale Militao/Alaba qui a vite fait oublier le duo historique Ramos/Varane. Mais la Casa Blanca traîne aussi son lot d'incertitudes avec la blessure que s’est occasionné Benzema il y a trois semaines contre Elche qui pourrait les priver de leur meilleur buteur/joueur, mais surtout l'absence dans son effectif d'un numéro 9 de standing pour le remplacer.