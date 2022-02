WTA Dubaï: Mertens, battue au premier tour : "Je n'avais aucun contrôle dans mes frappes"

(Belga) Déception pour Elise Mertens (WTA 22), mardi, aux Émirats. La Limbourgeoise, 26 ans, a été éliminée dès le premier tour du tournoi WTA 500 sur dur de Dubaï, doté de 703.580 dollars. Elle s'est inclinée 6-2, 6-4 contre la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), 24 ans, 'lucky loser' des qualifications.

"Je n'ai pas disputé un bon match", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Dans le premier set, surtout, j'ai commis énormément de fautes directes. J'avais l'impression que j'avais peu de contrôle. Cela s'explique peut-être par le fait qu'en venant de Saint-Pétersbourg, je n'ai eu que deux jours pour m'acclimater. Mais je le savais. Les conditions de jeu sont souvent difficiles ici, car les balles volent beaucoup. Je me suis néanmoins battue dans ce deuxième set, mais le tennis n'était pas là aujourd'hui, malheureusement." C'est la première fois de l'année qu'Elise Mertens s'incline au premier tour d'un tournoi du circuit, elle qui a souvent été louée pour sa régularité dans ses performances. Encore demi-finaliste l'an dernier, battue par Garbine Muguruza, future lauréate, la N.1 belge tâchera de rebondir en double, où elle est tête de série N.2 avec la Russe Veronika Kudermetova "C'est l'un de mes moins bons matches en un an, ou même depuis plusieurs années, je pense, mais ce sont des choses qui peuvent arriver", a-t-elle poursuivi. "C'est évidemment dommage, mais je vais tâcher d'en tirer les leçons et de continuer à bien m'entraîner. J'aurais peut-être pu jouer avec un peu moins de risque par moments, d'autant que je ne sentais pas très bien la balle. J'ai essayé de renverser la situation, mais je n'avais aucun contrôle dans mes frappes. Il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Il y a des jours comme ça... "