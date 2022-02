Ligue des Champions: Liverpool face au piège de l'Inter Milan en huitième de finale

Un autre lauréat récent de la compétition reine est dans les starting blocks mercredi, Liverpool, vainqueur en 2019. L'équipe de l'entraîneur Jürgen Klopp, intraitable lors de la phase de groupes avec six victoires en six matches, a manqué de réussite au tirage au sort en décembre et hérité d'un des cadors du chapeau N.2, l'Inter Milan.

Les champions d'Italie, sacrés en C1 en 2010, n'ont plus connu les phases finales depuis 10 ans et arrivent en petite crise de confiance: ils viennent de laisser leur première place de Serie A au rival de l'AC Milan, après un nul contre Naples (1-1) et une défaite dans le derby milanais (2-1).



En Ligue des champions, les hommes de Simone Inzaghi ont terminé la phase de groupes deuxièmes derrière le Real Madrid. Ils auront fort à faire face au duo Mané-Salah, tout juste remis de la Coupe d'Afrique où la finale Sénégal-Egypte a basculé en faveur des Lions de la Téranga, aux tirs au but. Liverpool a déjà ses marques dans le stade Giuseppe Meazza de Milan: les Reds s'y étaient imposés en poules contre l'AC Milan (2-1), lors de la dernière journée.