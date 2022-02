PSG-Real Madrid EN DIRECT: Courtois sort son premier grand arrêt (0-0)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

Le direct

23' - Encore Courtois qui doit s'emprunter. Nuno Mendes envoie une balle piégeuse, qui rebondit devant le gardien belge, qui s'en empare sans problème.

18' - GROSSE OCCASION ! Mbappé est bien lancé en profondeur et se retrouve en solo face à Courtois. Son envoi est écarté par le Belge.

11' - Le duel se calme un peu. Des deux côtés, on joue la prudence.

5' - Mbappé déborde bien et met le ballon dans l'axe. Di Maria place au-dessus. Première occasion du match !

2' - Les Parisiens sont remontés. Ils n'ont pas l'intention de laisser Madrid s'installer.

0' - Bonsoir à tous ! C'est parti pour ce premier duel des huitièmes de finale de la Ligue des Champions !

Les compositions

PSG: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Danilo, Nuno Mendes, Paredes, Mbappé, Di Maria, Messi

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

L'avant-match

Le premier grand rendez-vous de l'année pour le Paris SG tombe en février: l'équipe de Kylian Mbappé reçoit le Real Madrid de Karim Benzema, mardi (21h00), pour la manche aller du plus séduisant des huitièmes de finale de Ligue des champions.



"Ce pourrait être une finale de Ligue des champions", pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, vu les noms des clubs, mais aussi des joueurs. Sur le banc d'en face, Carlo Ancelotti dit exactement la même chose: "Ce pourrait être une finale, et nous avons envie d'éliminer un rival qui, comme nous, a l'envie de gagner la Ligue des champions".



Avec Mbappé et Leo Messi côté parisien, voire Neymar, de retour dans le groupe après son entorse d'une cheville mais attendu comme remplaçant, et le trio du milieu Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, côté madrilène, et probablement Karim Benzema, qui se sent "mieux" après une blessure à une jambe, le carnet de bal est somptueux.



"Show devant !", titre le quotidien sportif L'Equipe en "une", qui évoque le "grand vertige" d'une soirée aux belles étoiles. En Espagne, AS et Marca ouvrent avec des photos des prodiges Mbappé et Vicinius en "une", avec le même jeu de mots: "Le Parc des Princes". À la litanie des noms, Ancelotti s'en sort par une pirouette: "On doit penser à bloquer Verratti, Mbappé, Messi, Di Maria, Icardi... On va perdre la tête! Il vaut mieux penser à ce qu'on va faire sur le terrain".