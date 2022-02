ITF Altenkirchen - Greet Minnen battue au premier tour du double

(Belga) Greet Minnen (WTA 64 en double), associée à la Roumaine Andreea Mitu (WTA 101 en double), n'a pas franchi le premier tour du double du tournoi de tennis ITF W60 d'Altenkirchen, épreuve en salle sur moquette dotée de 60.000 dollars, mardi en Allemagne.

Le duo, classé tête de série N.2, a cédé 6-4, 1-6 et 10/3 face au tandem constitué par l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 234) et la Tchèque Anastasia Detiuc (WTA 155). Le duel a duré 1h08. Bucsa/Detiuc rencontreront les invitées allemandes Noma Noha Akugue et Angelina Wirges pour une place en demi-finales. Greet Minnen (WTA 91) est tête de série N.1 du simple et débutera son tournoi contre la jeune Russe Ekaterina Kuznetsova (non classée). Une autre Belge est présente sur les courts de Altenkirchen: Ysaline Bonaventure (WTA 357 en double). Avec sa partenaire française Estelle Cascino, elle a rejoint plus tôt dans la journée les quarts dans le tableau du double aux dépens de l'Espagnole Georgina Garcia Perez (WTA 213) et de la Suissesse Xenia Knoll (WTA 196) 3-6, 6-2, 10/6. La Stavelotaine, 210e en simple, sera opposée au premier tour du simple à la Russe Anna Blinkova (WTA 142). (Belga)