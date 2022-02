ATP Doha - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les quarts de finale du double

(Belga) Sander Gillé (ATP 28) et Joran Vliegen (ATP 34) ont battu mardi à Doha au 1er tour du double de l'Open du Qatar de tennis la paire composée par le vétéran tunisien de 38 ans Malek Jaziri (ATP 334) et le Qatarien Mubarak Zaid (non classé).

La meilleure équipe belge de double, classée 4e tête de série, a été poussée au super tiebreak pour leur entrée dans cette épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 1.071.030 dollars. Après avoir gagné 6-1 le premier set, elle a perdu le deuxième 6-7 (2/7) avant d'émerger 10/6 après 1h17 de match. En quarts de finale, Gillé/Vliegen seront aux prises avec l'Indien Rohan Bopanna et le Canadien Denis Shapovalov qui ont sorti au premier tour le Slovaque Alex Molcan et le Tchèque Jiri Vesely 7-5, 4-6, 10/6 (Belga)