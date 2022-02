JO-2022: les Bleues de biathlon passent à côté de leur relais, 6e et loin de la Suède

Prétendantes au podium olympique après avoir trusté les podiums en Coupe du monde cet hiver, les biathlètes françaises sont passées à côté de leur relais aux JO-2022 de Pékin, pénalisées par deux mauvais passages au tir et deux tours de pénalité.

Le titre est revenu à la Suède emmenée par Elvira Oeberg, qui décroche sa troisième médaille, la première en or après l'argent en sprint et en poursuite. Sur un pas de tir peu venté, les Suédoises ont maîtrisé leurs passages derrière la carabine pour remporter leur premier titre collectif après l'argent à Pyeongchang.

La Russie, sous drapeau neutre aux JO-2022 en raison de plusieurs scandales de dopage, a pris la deuxième place, devant l'Allemagne.

En quête d'un grand chelem (six podiums en six courses), la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a dû se contenter de la quatrième place, à moins d'une quinzaine de seconde de la médaille de bronze, malgré deux tours de pénalité.

Rentrées de Pyeongchang il y a quatre ans avec le bronze, les biathlètes françaises ambitionnaient de remonter sur le podium, après deux victoires cette saison (et deux fois à la troisième place) en Coupe du monde. Mais les tirs d'Anaïs Chevalier-Bouchet et de Julia Simon, toutes deux parties tourner une fois sur l'anneau de pénalité, ont plombé tout espoir de médaille.

- "Ça me saoule un peu " -

"J'ai les boules! Ce n'est pas la première fois que l'on s'aligne sur des relais qui comptent", a regretté Anaïs Bescond, qui avait bien lancé le relais tricolore, avec une seule pioche et une grosse dizaine de secondes de retard sur la tête.

C'est ensuite que ça s'est compliqué, avec le tir couché raté de Chevalier-Bouchet. "Ça me saoule un peu. Il y a trois belles balles et je n'arrive pas à mettre la dernière. Je revis un peu ce que j'ai vécu sur le relais mixte. C'est un peu agaçant", a commenté la vice-championne olympique de l'individuel.

Pour la première course de la quinzaine olympique chinoise, Chevalier-Bouchet avait également manqué son tir couché du relais mixte, ce qui n'avait pas empêché la France de finir avec l'argent, derrière la Norvège.

"Je n'explique pas trop mon erreur sur le couché. Sur le relais mixte, il y avait de la tension et du stress, c'est sûr. Mais là aujourd'hui, non", a ajouté Chevalier-Bouchet, un peu dépitée par sa course.

Elle a passé le relais à près de deux minutes de la tête à Justine Braisaz-Bouchet, qui a entretenu un semblant de suspense avec deux pioches, mais le tour de pénalité de Julia Simon sur le dernier tir a scellé la sixième place des Bleues.

Elles auront une dernière course pour se rattraper avec la mass-start samedi (17h00 locales, 10h00 françaises), en conclusion des épreuves de biathlon des JO-2022.