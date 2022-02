Ligue des Champions de volley - Maaseik s'incline pour son dernier match

(Belga) Maaseik s'est incliné face aux Polonais de Projekt Varsovie pour son 6e et dernier match de la Ligue des Champions de volley (messieurs) mercredi à domicile dans le groupe B.

Les Limbourgeois, déjà éliminés, ont été battus 1 set à 3 (25-21, 17-25, 18-25 et 18-25) comme mardi déjà face aux Polonais et terminent derniers de leur groupe avec une victoire et cinq défaites pour 2 points au compteur, pour 7 à leur adversaire du jour. Le Dinamo Moscou, invaincu en six matches, remporte la poule avec 17 points devant Ankara 2e avec 10 points. Plus tôt dans la soirée, Roulers a été battu 2-3 par les Bulgares de Pazardzhik qu'il affronte encore jeudi pour son dernier match du groupe A. Les Flandriens ne peuvent plus figurer parmi les 'lucky-loser'. Le premier de chacun des cinq groupes est qualifié pour les quarts de finale ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. (Belga)