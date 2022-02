JO-2022: le Canada renoue avec l'or du hockey sur glace femmes après l'affront de 2018

Les Canadiennes ont pris leur revanche: quatre ans après leur défaite face aux Etats-Unis, elles se sont imposées 3 à 2 en finale du tournoi de hockey sur glace féminin des JO-2022 et remporté l'or pour la cinquième fois en sept finales.

"Après 2018 et cette médaille d'argent, on avait l'impression que le poids du monde était sur nos épaules" a reconnu Sarah Nurse, première marqueuse de la finale pour des Canadiennes qui vont "se sentir plus légères que jamais" désormais.

Dans ce classique du hockey féminin au palais omnisports de Wukesong, les Canadiennes ont rapidement pris le large pour mener 2 à 0 grâce à Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin en première période.

Poulin, sacrée jeudi pour la troisième fois après 2010 et 2014, a ajouté un troisième but en seconde période.

Pourtant en infériorité numérique, les Américaines ont réduit la marque à quelques minutes de la fin du deuxième tiers par Hilary Knight (3-1), avant de marquer une nouvelle fois et relancer trop tardivement le suspense à 12 secondes du terme de la rencontre (3-2).

"On a réussi un sacré match. C'est la rédemption" a savouré Poulin qui avait déjà marqué lors des finales 2010 et 2014 remportées par son équipe.

C'était la sixième fois en sept éditions du tournoi olympique féminin que les deux équipes s'affrontaient en finale olympique. Le titre n'a jamais échappé au Canada (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) ou aux Etats-Unis (1998, 2018).

Après la rencontre, la Canadienne Natalie Spooner a relancé la rivalité entre les deux nations dominantes du hockey mondial en déclarant, provocatrice, que les Etats-Unis n'avaient "pas leur place sur la glace avec" les Canadiennes.

Au tour préliminaire, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et le Canada l'avait déjà emporté (4-2).

La Finlande complète le podium de cette édition 2022 après sa victoire contre la Suisse (4-0) mercredi.