La légende du foot Adriano aurait dépensé 15.500 euros pour 18 prostituées afin de se remonter le moral après un transfert raté

L'ancien joueur de l'Inter Milan, le puissant Adriano, a pris sa retraite sportive en 2016 mais le journal brésilien Extra revient aujourd'hui sur une histoire qui remonte à 2015.

À l'époque, l'ancien international aux 48 sélections, était sans club après avoir quitté l'Atletico Paranaense l'année précédente. Le club français du Havre se propose d'offrir en dernier challenge au Brésilien, qui accepte.

Mais le transfert va capoter en dernière minute, alors qu'Adriano est déjà en France. Le Brésilien va alors rentrer chez lui et pour se consoler, il va inviter 18 prostituées à une soirée privée dans un hôtel. D'après Extra, le joueur a dépensé 15.500 euros pour s'attacher la compagnie des jeunes filles le temps d'une soirée et aurait dépensé 10.000 euros de plus une fois sur place pour le reste de la soirée.

L'ancien joueur du Barça ne sera pas resté triste très longtemps de n'avoir jamais joué en Ligue 2.