Action de Greenpeace contre la publicité des voitures roulant avec des carburants fossiles

(Belga) Une vingtaine de militants de l'ONG Greenpeace ont détourné, jeudi en fin de matinée à Etterbeek, de grandes publicités pour des voitures fonctionnant avec des carburants fossiles (diesel, essence ou hybride).

Des images de catastrophes climatiques et des messages comme "Cette publicité aggrave la crise climatique" ont été ajoutées sur les photos de voitures. "Pour lutter contre la crise climatique, nous devons abandonner les combustibles fossiles le plus rapidement possible", défend la porte-parole de Greenpeace Belgique, Carine Thibaut. "Il est donc inconcevable que la publicité et le sponsoring pour les énergies et les produits fossiles soient aujourd'hui massivement présents dans nos espaces publics et privés". Greenpeace appelle à adopter la même logique qui a prévalu pour mettre un terme à la publicité pour le tabac. "Les images et les messages mis en avant sont destinés à faire croire au public qu'un monde vert et agréable est compatible avec la combustion d'énergies fossiles", poursuit Carine Thibaut. "Or, aussi bien en termes de climat qu'en termes de santé publique, on sait que cela est totalement faux. Il s'agit d'une propagande mensongère qui a pour seule conséquence de retarder encore et toujours l'action contre la crise climatique". Se basant sur une étude de Global Carbon Project, Greenpeace avance qu'une campagne publicitaire d'Audi avait entraîné une augmentation des ventes de voitures de 132.700 unités en Grande-Bretagne. En octobre, plus de 20 ONG ont lancé une initiative citoyenne européenne pour demander une directive européenne qui interdise la "publicité fossile", que cela concerne les transports aériens, routiers ou par voie d'eau. La pétition a recueilli plus de 170.000 signatures. L'objectif des ONG est d'atteindre le million de signatures en un an afin que la Commission européenne soit tenue de formuler une réponse. (Belga)