Coupe Davis: la phase de groupes décalée en septembre

La phase de groupes de la Coupe Davis, qui réunira seize équipes réparties en quatre poules dont les deux premiers se qualifieront pour la phase à élimination directe, a été reprogrammée en septembre, a annoncé jeudi la Fédération internationale de tennis (ITF).

La phase à élimination directe reste prévue en novembre.

À partir de 2022, la phase de groupes se jouera dans quatre villes au lieu de trois en 2021 et d'une, Madrid, en 2019 (l'édition 2020 a été annulée en raison du covid). Mais jusque-là, la phase de groupes et celle à élimination directe s'enchaînaient en fin de saison.

Désormais, les deux phases seront donc séparées: en 2022, la première est programmée du 14 au 18 septembre et la seconde (quarts de finale, demi-finales et finale) du 23 au 27 novembre, a précisé l'ITF.

"Les villes hôtes devraient être désignées rapidement en mars", ajoute l'instance.

"Les modifications tiennent compte des retours d'expérience des joueurs et des capitaines pour alléger le calendrier en terminant une semaine plus tôt qu'en 2021", souligne l'ITF.

Pour l'édition 2022, la Russie tenante du titre et la Croatie finaliste sont automatiquement qualifiées pour la phase de groupes, ainsi que la Serbie et la Grande-Bretagne invitées. Les douze autres nations doivent passer par un tour qualificatif programmé les 4 et 5 mars et se jouant dans le format à l'ancienne des matchs à la maison ou à l'extérieur.

La France reçoit ainsi l'Équateur à Pau.

Le nouveau format de la Coupe Davis, instauré en 2019, a été très critiqué en particulier parce qu'il a dénaturé la compétition par équipes nationales plus que centenaire en la privant notamment de son ambiance magique.

À Madrid en 2019, l'Espagne, en allant jusqu'au bout, avait sauvé les apparences au niveau de l'ambiance, alors que la plupart des rencontres s'étaient déroulées dans l'anonymat et un silence lugubre. En 2021, la compétition a été dispersée dans sa phase de poules sur trois sites, l'idée étant que trois équipes -Espagne à Madrid, Italie à Turin et Autriche à Innsbruck- puissent profiter de leur public. La Russie avait battu en finale la Croatie, le 5 décembre à Madrid ans une certaine indifférence.