Otmar Szafnauer nouveau directeur de l'écurie Alpine

(Belga) Otmar Szafnauer est le nouveau directeur de l'écurie de Formule 1 Alpine, a annoncé l'écurie française jeudi. L'Américain avait quitté son poste chez Aston Martin le 5 janvier dernier.

Szafnauer, 57 ans, dirigera l'équipe depuis son camp de base à Enstone en Angleterre tandis que le nouveau directeur exécutif Bruno Famin travaillera depuis l'usine de Viry-Châtillon en France. Ils seront tous les deux sous la direction du nouveau CEO Laurent Rossi (ex-Renault). "Je suis ravi de rejoindre Alpine et je suis prêt à travailler avec tout le monde pour atteindre notre objectif: amener l'écurie à se battre pour le titre dans les 100 prochaines courses", a déclaré Szafnauer. "Étant un des trois constructeurs automobiles impliqué en Formule, Alpine est armé pour atteindre ses objectifs et j'ai hâte de commencer cette aventure." Szafnauer était directeur d'Aston Martin, autrefois appelé Force India et Racing Point depuis 2009. En 2022, les deux pilotes Alpine seront l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde (2005, 2006) et le Français Esteban Ocon. Les premiers essais de la saison auront lieu à Barcelone du 23 au 25 février, avant le premier Grand Prix à Bahreïn le 20 mars. (Belga)