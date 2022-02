Greet Minnen qualifiée pour les quarts de finale en Allemagne

(Belga) Greet Minnen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF d'Altenkirchen, une épreuve en salle sur moquette dotée de 60.000 dollars, jeudi en Allemagne.

Tête de série N.1, Greet Minnen, 24 ans, 91e mondiale, a pris la mesure d'une jeune Allemande de 17 ans, Ella Seidel (WTA 2303), 52e mondiale chez les juniors et issue des qualifications. Greet Minnen s'est imposée en trois sets 4-6, 6-1 et 6-0 (en 1h24 de match) et jouera en quarts de finale contre l'Espagnole Cristina Bucsa (N.6), 24 ans, 140e mondiale. Mercredi, Ysaline Bonaventure, 27 ans, 210e au classement WTA, avait été éliminée au premier tour par la Russe Anna Blinkova (WTA 142), 23 ans, 6-3, 6-1. La Stavelotaine est toujours en lice dans le double avec la Française Estelle Cascino. Le duo sera opposé, jeudi encore, en quarts de finale, aux Suissesses Susan Bandecchi et Simona Waltert.