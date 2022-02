Conference League: Youri Tielemans passeur et vainqueur, découvrez les résultats de la soirée

Avec Youri Tielemans pendant toute la rencontre, Leicester City (Ang) s'est largement imposé jeudi soir 4-1 en seizième de finale de la Conférence League face aux Danois de Randers.

C'est l'ancien joueur de Genk Wilfried Ndidi qui ouvrait le score pour les Foxes (23e) mais les Danois recollaient au score juste avant la mi-temps par l'intermédiaire de Vito Hammershoy-Mistrati (45e). En deuxième période, les Anglais déroulaient grâce à Harvey Barnes (49e), Patson Daka (55e) sur une passe décisive de Tielemans et grâce au premier but de Kiernan Dewsbury-Hall sous le maillot de son club formateur (74e). Timothy Castagne était, lui, absent à cause d'une blessure à la cuisse.

Les matchs retour auront lieu jeudi 24 février.

Autres résultats :

PSV 1-0 Makabi Tel-Aviv

Fenerbahçe 2-3 Slavia Prague

Rapid Vienne 2-1 Vitesse

Midtjylland 1-0 PAOK

Marseille 3-1 Qarabag

Sparta Prague 0-1 Partizan Belgrade

Celtic Glasgow 1-3 Bodo/Glimt