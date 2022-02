Erling Haaland signe un contrat d'exclusivité avec le Real Madrid, selon la presse espagnole

Le journal espagnol Sport annonce que le Real Madrid et Erling Haaland (21 ans), représenté par son père et l'avocate de son agent, ont conclu un accord préférentiel.

Le journal espagnol "a appris" que les représentants du club madrilène et ceux du joueur norvégien se sont rencontrés à Monaco. Rafaela Pimenta, avocate brésilienne et bras droit de Mino Raiola , en convalescence à Milan en raison d'un délicat problème de santé, et le père du footballeur, Alf-Inge Haaland, étaient chargés de conclure l'accord au nom du joueur.

Cet accord bloque les négociations qui pourraient avoir lieu entre d'autres clubs et le prodige du Borussia Dortmund.

Sport ajoute que "la clôture de l'opération dépendra de la volonté du joueur". Concrètement, si Haaland décide de quitter Dortmund l'été prochain, le Real Madrid sera obligé de l'acheter et en contre partie, aucun autre club ne peut discuter avec le joueur.

Actuellement, la pointe de l'attaque de la Casa Blanca est occupée par Karim Benzema (33 ans) qui possède un contrat jusque 2023. Avec Vinicius (21 ans) déjà présent et très en forme et la potentielle arrivée de Kylian Mbappé (23 ans), le Real Madrid s'apprête à lancer sa nouvelle génération de Galactiques, quitte à devoir -dans un premier temps- faire une rotation entre ces quatre fantastiques joueurs.